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Ермак на этой неделе проведет переговоры с Козаком

Автор: Артем Горовенко

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе проведет переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудят, что происходит в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания "Фокус".

"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины", - отметил Ермак.

По его словам, переговоры с Россией ведутся постоянно, в том числе в рамках "нормандского формата".

"Как вы знаете, Дмитрий Козак - политический советник российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", - добавил Ермак.

Напомним, ранее Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут провести переговоры, только когда будет уверенность, что будет предмет для обсуждений.

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ДонбассАндрей ЕрмакКонтактная группа