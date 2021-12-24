Ермак на этой неделе проведет переговоры с Козаком

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе проведет переговоры с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудят, что происходит в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для издания "Фокус" .

"Мы общались неделю назад и снова планируем контактировать на этой неделе. Мы с ним говорим о том, что происходит в ТКГ, обсуждаем именно инициативы Украины", - отметил Ермак.

По его словам, переговоры с Россией ведутся постоянно, в том числе в рамках "нормандского формата".

"Как вы знаете, Дмитрий Козак - политический советник российского лидера в нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации по вопросам, обсуждаемым в ТКГ", - добавил Ермак.