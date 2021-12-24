Єрмак цього тижня проведе переговори з Козаком

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак цього тижня проведе переговори з заступником голови адміністрації президента Росії Дмитром Козаком. Сторони обговорять, що відбувається в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання "Фокус" .

"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати на цьому тижні. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", - зазначив Єрмак.

За його словами, переговори з Росією ведуться постійно, в тому числі в рамках "нормандського формату".

"Як ви знаєте, Дмитро Козак - політичний радник російського лідера в нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації з питань, обговорюваних в ТКГ", - додав Єрмак.