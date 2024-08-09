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Єрмак про другий саміт миру: хочемо, щоб пройшов цього року

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Другий саміт миру може пройти вже цього року, але є ряд факторів, які можуть завадити його проведенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Ми хочемо, щоб це було (другий саміт – у 2024 році – ред.), але є умови, без яких цей другий саміт не може відбутися", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що не треба ставитися до другого саміту як до чемпіонату світу. Мовляв, зустрічі на рідні радників – це відбірковий етап, перший саміт – півфінал, другий саміт – фінал, і на ньому все закінчиться.

"Звісно, дуже би цього хотілося, але ми реалісти. Все буде залежати від того, скільки країн підтримають наш план. Потенціал ми вже побачили на першому саміті", - підкреслив Єрмак.

Що передувало

Нагадаємо, Україна планує організувати другий саміт миру до кінця цього року. Очікується, що до цього заходу підготують план реалізації формули миру. Для цього пройде низка зустрічей на рівні радників голів держав. Також на другий саміт миру планується запросити представників Росії. Як зазначав президент України Володимир Зеленський, участі РФ "хочуть більшість країн".

Більш детально про те, чи Росія може поїхати на саміт миру, - у матеріалі РБК-Україна.

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Андрій ЄрмакСаміт миру