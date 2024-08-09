Єрмак про другий саміт миру: хочемо, щоб пройшов цього року

"Ми хочемо, щоб це було (другий саміт – у 2024 році – ред.), але є умови, без яких цей другий саміт не може відбутися", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що не треба ставитися до другого саміту як до чемпіонату світу. Мовляв, зустрічі на рідні радників – це відбірковий етап, перший саміт – півфінал, другий саміт – фінал, і на ньому все закінчиться.

"Звісно, дуже би цього хотілося, але ми реалісти. Все буде залежати від того, скільки країн підтримають наш план. Потенціал ми вже побачили на першому саміті", - підкреслив Єрмак.