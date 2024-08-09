RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ермак о втором саммите мира: хотим, чтобы прошел в этом году

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Второй саммит мира может пройти уже в этом году, но есть ряд факторов, которые могут помешать его проведению.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Мы хотим, чтобы это было (второй саммит – в 2024 году – ред.), но есть условия, без которых этот второй саммит не может состояться", - отметил Ермак.

Он также добавил, что не нужно относиться ко второму саммиту как к чемпионату мира. Мол, встречи на родные советников – это отборочный этап, первый саммит – полуфинал, второй саммит – финал, и на нем все закончится.

"Конечно, очень этого хотелось бы, но мы реалисты. Все будет зависеть от того, сколько стран поддержат наш план. Потенциал мы уже увидели на первом саммите", - подчеркнул Ермак.

Что предшествовало

Напомним, Украина планирует организовать второй саммит мира до конца этого года. Ожидается, что к этому мероприятию будет подготовлен план реализации формулы мира. Для этого пройдет ряд встреч на уровне советников глав государств. Также во второй саммит мира планируется пригласить представителей России. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, участия РФ "хотят большинство стран".

Более подробно о том, может ли Россия поехать на саммит мира, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ЕрмакСаммит мира