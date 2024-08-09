Ермак о втором саммите мира: хотим, чтобы прошел в этом году

"Мы хотим, чтобы это было (второй саммит – в 2024 году – ред.), но есть условия, без которых этот второй саммит не может состояться", - отметил Ермак.

Он также добавил, что не нужно относиться ко второму саммиту как к чемпионату мира. Мол, встречи на родные советников – это отборочный этап, первый саммит – полуфинал, второй саммит – финал, и на нем все закончится.

"Конечно, очень этого хотелось бы, но мы реалисты. Все будет зависеть от того, сколько стран поддержат наш план. Потенциал мы уже увидели на первом саммите", - подчеркнул Ермак.