Єрмак домовився з Сіярто про зустріч наступного тижня

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Під час розмови співрозмовники відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї - про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків.
Єрмак і Сіярто оговорили, що двостороння комунікація відбувається за планом.
Керівник Офісу президента України та міністр закордонних справ Угорщини також домовилися продовжити докладати спільних зусиль з метою сприяння проведенню найближчим часом зустрічі президента України та прем'єр-міністра Угорщини.
Нагадаємо, що на початку місяця українська та угорська делегації провели онлайн-зустріч, на якій обговорили шляхи розв’язання основних питань двостороннього порядку денного. Під час зустрічі було погоджено 5 питань з 11 винесених на переговори.
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