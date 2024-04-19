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Ермак договорился с Сийярто о встрече на следующей неделе

Фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Во время разговора собеседники отметили прогресс по ключевым вопросам украинско-венгерских отношений и договорились о двусторонней встрече на следующей неделе, а после нее - о телефонном разговоре для оценки результатов и планирования дальнейших шагов.

Ермак и Сийярто оговорили, что двусторонняя коммуникация происходит по плану.

Руководитель Офиса президента Украины и министр иностранных дел Венгрии также договорились продолжить прилагать совместные усилия с целью содействия проведению в ближайшее время встречи президента Украины и премьер-министра Венгрии.
 

Напомним, что в начале месяца украинская и венгерская делегации провели онлайн-встречу, на которой обсудили пути решения основных вопросов двусторонней повестки дня. В ходе встречи было согласовано 5 вопросов из 11 вынесенных на переговоры.

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