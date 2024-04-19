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Єрмак домовився з Сіярто про зустріч наступного тижня

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 20:13
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Єрмак домовився з Сіярто про зустріч наступного тижня Фото: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Під час розмови співрозмовники відзначили прогрес із ключових питань українсько-угорських відносин і домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня, а після неї - про телефонну розмову для оцінки результатів і планування подальших кроків.

Єрмак і Сіярто оговорили, що двостороння комунікація відбувається за планом.

Керівник Офісу президента України та міністр закордонних справ Угорщини також домовилися продовжити докладати спільних зусиль з метою сприяння проведенню найближчим часом зустрічі президента України та прем'єр-міністра Угорщини.

Нагадаємо, що на початку місяця українська та угорська делегації провели онлайн-зустріч, на якій обговорили шляхи розв’язання основних питань двостороннього порядку денного. Під час зустрічі було погоджено 5 питань з 11 винесених на переговори.

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