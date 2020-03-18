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Єрмак замість Богдана очолив комісію з державних нагород

Новини » Політика     18.03.2020 - 18:23
Єрмак замість Богдана очолив комісію з державних нагород
Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

Зеленський підписав відповідний указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Єрмака головою комісії з державних нагород. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований на сайті указ президента.

Указом президента Єрмак введений в персональний склад Комісії державних нагород та геральдики та призначений його головою. Крім того, колишнього главу Офісу президента Андрія Богдана, відповідно, вивели зі складу цієї комісії.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній раді з'явилася постанова про результати засідання тристоронньої контактної групи в Мінську з участю Єрмака. На даний момент текст документа не опубліковано.

За словами Єрмака, на переговорах у Мінську сторони погодилися сформувати Консультативну раду з представниками окупованих територій Донбасу. Очікується, що остаточне рішення може прийняти на наступній зустрічі Контактної групи. Передбачається, що представники ОРДЛО зможуть вирішувати питання імплементації мінських угод при політичній підгрупі. Поки неясно, хто саме увійде до нового органу від окупованих територій.

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Новини України Володимир ЗеленськийАндрій БогданАндрій Єрмак
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