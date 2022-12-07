Єрмак про атаку України "шахедами": Росія знову залишилась з носом

Росія намагається й надалі атакувати Україну іранськими "шахедами", але українські військові навчилися їх збивати на раз, тому належного ефекту РФ досягти не вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Коли ти технологічно відсталий, санкції обрізали тобі доступ до технологій, твої ракети поступово закінчуються, а бажаного ефекту від терору досі нема - ти дістаєш із шухляди дешеві "мопеди" в надії, що вони допоможуть зламати сильний народ України", - написав він.

Але, як вказує Єрмак, нічого не виходить і "ти знову лишаєшся "з носом".

"Методика знищення "мопедів" відпрацьована і ти знову лишаєшся "з носом". Бо ти - це Росія. А ми - це Україна: розумніша, сильніша, креативніша і сучасніша", - констатує голова ОП.