Ермак об атаке Украины "шахедами": Россия снова осталась с носом

Россия пытается и дальше атаковать Украину иранскими "шахедами", но украинские военные научились их сбивать на раз, поэтому должного эффекта РФ достичь не получается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Когда ты технологически отстал, санкции обрезали тебе доступ к технологиям, твои ракеты постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта от террора до сих пор нет - ты достаешь из ящика дешевые "мопеды" в надежде, что они помогут сломать сильный народ Украины", - написал он.
Но, как указывает Ермак, ничего не выходит и "ты опять остаешься "с носом".
"Методика уничтожения "мопедов" отработана и ты снова остаешься "с носом". Потому что ты - это Россия. А мы - это Украина: умнее, сильнее, креативнее и современнее", - констатирует глава ОП.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ сбили 17 вражеских беспилотников. Из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.
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