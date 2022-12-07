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Ермак об атаке Украины "шахедами": Россия снова осталась с носом

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия пытается и дальше атаковать Украину иранскими "шахедами", но украинские военные научились их сбивать на раз, поэтому должного эффекта РФ достичь не получается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Когда ты технологически отстал, санкции обрезали тебе доступ к технологиям, твои ракеты постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта от террора до сих пор нет - ты достаешь из ящика дешевые "мопеды" в надежде, что они помогут сломать сильный народ Украины", - написал он.

Но, как указывает Ермак, ничего не выходит и "ты опять остаешься "с носом".

"Методика уничтожения "мопедов" отработана и ты снова остаешься "с носом". Потому что ты - это Россия. А мы - это Украина: умнее, сильнее, креативнее и современнее", - констатирует глава ОП.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ сбили 17 вражеских беспилотников. Из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

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Андрей Ермак