Єрмак про атаку "Шахедів": у дронах знайшли західні деталі, треба посилювати санкції

"На першому фото - іноземний карбюратор двигуна іранського БПЛА, який вночі атакував Миколаїв. Слава ППО, дякую, що збили його", - йдеться у повідомленні.

Фото: Збитий дрон (t.me/ermaka2022)

Зазначається, що карбюратор, як і ще сотні деталей, зроблені у країнах Заходу та Азії. Часто росіяни затирають серійні номери в іноземних компонентах. На другому фото видно деталь із затертим серійним номером.

Фото: Збитий дрон (t.me/ermaka2022)

Санкцій проти РФ недостатньо

"Росія багато років купувала іноземні технологічні продукти, але зараз, коли вони стають знаряддям вбивства людей, тероризму та геноциду - це не може продовжуватись. На це неможливо закривати очі та казати, що санкцій достатньо. Ні, їх недостатньо, бо щодня тривають обстріли та нальоти ударних БПЛА", - пише Єрмак.

Він додав, що якщо у нових "Шахедах" та ракетах зараз є західні чи азійські комплектуючі - обмежень замало. Компанії-виробники також не може влаштовувати, що їх компоненти присутні у зброї, яка вбиває людей.

Рекомендації щодо посилення санкцій

"Ми працюємо з нашими партнерами, вказуємо на наявні комплектуючі. Постійно робиться велика робота багатьма органами держави. Група Макфола-Єрмака пропонує конкретні кроки", - повідомив керівник Офісу президента.

За його словами, потрібні нові санкційні обмеження, а також ефективна імплементація та контроль. Україна надає партнерам рекомендації, які саме обмеження можна запровадити і який контроль посилити.

Також до санкційного тиску варто долучитись країнам Глобального Півдня. В 11-му пакеті санкцій ЄС частина пропозицій України щодо боротьби з реекспортом була врахована.

Нові кроки від партнерів

Єрмак додав, що санкції потрібно посилювати, оскільки ціною є людські життя.

"Зовсім скоро ми побачимо нові кроки від наших партнерів", - заінтригував керівник Офісу президента.