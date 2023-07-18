Ермак об атаке "Шахедов": в дронах нашли западные детали, надо ужесточать санкции

"На первом фото - иностранный карбюратор двигателя иранского БПЛА, который ночью атаковал Николаев. Слава ПВО, спасибо, что сбили его", - говорится в сообщении.

Фото: Сбитый дрон (t.me/ermaka2022)

Отмечается, что карбюратор, как и еще сотни деталей, сделанные в странах Запада и Азии. Часто россияне затирают серийные номера в иностранных компонентах. На втором фото видно деталь с затертым серийным номером.

Фото: Сбитый дрон (t.me/ermaka2022)

Санкций против РФ недостаточно

"Россия много лет покупала иностранные технологические продукты, но сейчас, когда они становятся орудием убийства людей, терроризма и геноцида - это не может продолжаться. На это невозможно закрывать глаза и говорить, что санкций достаточно. Нет, их недостаточно, потому что ежедневно продолжаются обстрелы и налеты ударных БПЛА", - пишет Ермак.

Он добавил, что если в новых "Шахедах" и ракетах сейчас есть западные или азиатские комплектующие - ограничений мало. Компании-производители также не может устраивать, что их компоненты присутствуют в оружии, которое убивает людей.

Рекомендации по усилению санкций

"Мы работаем с нашими партнерами, указываем на имеющиеся комплектующие. Постоянно делается большая работа многими органами государства. Группа Макфола-Ермака предлагает конкретные шаги", - сообщил руководитель Офиса президента.

По его словам, нужны новые санкционные ограничения, а также эффективная имплементация и контроль. Украина предоставляет партнерам рекомендации, какие именно ограничения можно ввести и какой контроль усилить.

Также к санкционному давлению стоит присоединиться странам Глобального Юга. В 11-м пакете санкций ЕС часть предложений Украины по борьбе с реэкспортом была учтена.

Новые шаги от партнеров

Ермак добавил, что санкции нужно усиливать, поскольку ценой являются человеческие жизни.

"Совсем скоро мы увидим новые шаги от наших партнеров", - заинтриговал руководитель Офиса президента.