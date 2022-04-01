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Ермак анонсировал "немало хороших новостей" об успехах ВСУ

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "немало хороших новостей". В частности, об успехах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Друзья, будет немало хороших официальных новостей о работе наших ВСУ. Готовьтесь", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. При освобождении украинская армия собрала много трофейной техники.

А вице-премьер Ирина Верещук рассказала в интервью РБК-Украина, почему сейчас опасно возвращаться в освобожденные населенные пункты.

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Вооруженные силы УкраиныАндрей ЕрмакВойна России против Украины