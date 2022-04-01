Єрмак анонсував "чимало хороших новин" про успіхи ЗСУ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував "чимало хороших новин". Зокрема, про успіхи Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Друзі, буде чимало хороших офіційних новин про роботу наших ЗСУ. Готуйтеся", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили 11 населених пунктів у Херсонській області. При звільненні українська армія зібрала багато трофейної техніки.
А віце-прем'єр Ірина Верещук розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, чому зараз небезпечно повертатися у звільнені населені пункти.
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