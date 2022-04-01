ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ермак анонсировал "немало хороших новостей" об успехах ВСУ

Новина українською →
Киев, Пятница 01 апреля 2022 12:59
Ермак анонсировал "немало хороших новостей" об успехах ВСУ Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал "немало хороших новостей". В частности, об успехах Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Друзья, будет немало хороших официальных новостей о работе наших ВСУ. Готовьтесь", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области. При освобождении украинская армия собрала много трофейной техники.

А вице-премьер Ирина Верещук рассказала в интервью РБК-Украина, почему сейчас опасно возвращаться в освобожденные населенные пункты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Андрей Ермак Война России против Украины
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой