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Єрмак анонсував "чимало хороших новин" про успіхи ЗСУ

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 12:59
Єрмак анонсував "чимало хороших новин" про успіхи ЗСУ Фото: глава Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Глава Офісу президента Андрій Єрмак анонсував "чимало хороших новин". Зокрема, про успіхи Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Друзі, буде чимало хороших офіційних новин про роботу наших ЗСУ. Готуйтеся", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України звільнили 11 населених пунктів у Херсонській області. При звільненні українська армія зібрала багато трофейної техніки.

А віце-прем'єр Ірина Верещук розповіла в інтерв'ю РБК-Україна, чому зараз небезпечно повертатися у звільнені населені пункти.

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