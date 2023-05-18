Єреванський коньячний завод припинить експорт своєї продукції до Росії
Єреванський коньячний завод припинить експорт своєї продукції на російський ринок. Це одне з провідних підприємств Вірменії у сфері елітного алкоголю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Вірменії Ваана Керобяна, про яке пише NEWS.am.
Цю інформацію він озвучив на спільному засіданні низки постійних парламентських комісій Національних Зборів (вищий орган законодавчої влади Вірменії - ред.). За його словами, це може створити проблеми щодо закупівлі винограду у фермерів.
"Ми повинні подивитися, якою буде ситуація і які зміни за цим будуть. Уряд намагається максимально швидко відреагувати на процеси, що протікають", - сказав Керобян.
Він додав, що у сфері виноробства відбуваються структурні зміни.
Єреванський коньячний завод
Провідне підприємство Вірменії з виробництва алкогольних напоїв.
Безумовний лідер за обсягом виробництва та експорту вірменських коньяків. Володіє приблизно 60% загальновірменського запасу коньячних спиртів різних термінів витримки. Завод володіє запасами ексклюзивних марок коньяків, які розливаються на спеціальне замовлення і недоступні в роздрібній мережі.
Коньяк виробництва Єреванського коньячного заводу поставляється в 25 країн світу. У 47 країнах зареєстровані товарні знаки ЄКЗ.
Нещодавно прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що його країна не може дозволити собі потрапити під санкції через співпрацю з Росією, це - "червона лінія" для Єревана.
Французька алкогольна група Pernod Ricard припинила експорт усієї своєї преміальної міжнародної продукції до Росії наприкінці квітня. Компанія додала, що вона планувала розв'язати питання щодо поставок коньяку "Арарат", який виготовляють у Вірменії.
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