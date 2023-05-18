Єреванський коньячний завод припинить експорт своєї продукції до Росії

Єреванський коньячний завод припинить експорт своєї продукції на російський ринок. Це одне з провідних підприємств Вірменії у сфері елітного алкоголю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра економіки Вірменії Ваана Керобяна , про яке пише NEWS.am.

Цю інформацію він озвучив на спільному засіданні низки постійних парламентських комісій Національних Зборів (вищий орган законодавчої влади Вірменії - ред.). За його словами, це може створити проблеми щодо закупівлі винограду у фермерів.

"Ми повинні подивитися, якою буде ситуація і які зміни за цим будуть. Уряд намагається максимально швидко відреагувати на процеси, що протікають", - сказав Керобян.

Він додав, що у сфері виноробства відбуваються структурні зміни.

Єреванський коньячний завод

Провідне підприємство Вірменії з виробництва алкогольних напоїв.

Безумовний лідер за обсягом виробництва та експорту вірменських коньяків. Володіє приблизно 60% загальновірменського запасу коньячних спиртів різних термінів витримки. Завод володіє запасами ексклюзивних марок коньяків, які розливаються на спеціальне замовлення і недоступні в роздрібній мережі.

Коньяк виробництва Єреванського коньячного заводу поставляється в 25 країн світу. У 47 країнах зареєстровані товарні знаки ЄКЗ.