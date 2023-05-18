Ереванский коньячный завод прекратит экспорт продукции в Россию
Ереванский коньячный завод прекратит экспорт продукции на российский рынок. Это одно из лидирующих предприятий Армении в сфере элитного алкоголя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Армении Ваана Керобяна, о котором пишет NEWS.am.
Эту информацию он озвучил на совместном заседании ряда постоянных парламентских комиссий Национального Собрания (высший орган законодательной власти Армении - ред.). По его словам, это может создать проблемы закупки винограда у фермеров.
"Мы должны посмотреть, какой будет ситуация и какие изменения за этим будут. Правительство пытается максимально быстро отреагировать на протекающие процессы", - сказал Керобян.
Он добавил, что в сфере виноделия происходят структурные изменения.
Ереванский коньячный завод
Ведущее предприятие в Армении по производству алкогольных напитков.
Безусловный лидер по объему производства и экспорта армянских коньяков. Обладает примерно 60% общеармянского запаса коньячных спиртов разных сроков выдержки. Завод владеет запасами эксклюзивных марок коньяков, которые разливаются по специальному заказу и недоступны в розничной сети.
Коньяк производства Ереванского коньячного завода поставляется в 25 стран мира. В 47 странах зарегистрированы товарные знаки ЕКЗ.
Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что его страна не может позволить себе попасть под санкции из-за сотрудничества с Россией, это - "красная линия" для Еревана.
Французская алкогольная группа Pernod Ricard прекратила экспорт всей своей премиальной международной продукции в Россию в конце апреля. Компания добавила, что она планировала решить вопрос по поставкам коньяка "Арарат", который производят в Армении.
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