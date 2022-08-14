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В Ереване в результате взрыва в ТЦ погиб человек

Фото: в результате взрыва в ТЦ в Ереване погиб человек (newsarmenia.am)
Автор: Валерия Полищук

В Ереване в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" погиб один человек. Еще 20 человек получили ранения.

Об этом заявил пресс-секретарь МЧС АрменииАйк Восканян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армения".

На месте работают 20 пожарных расчетов, а также задействована пожарная лестница и дежурит психолог.

По данным издания, под завалами находятся люди.

Напомним, сегодня в Ереване прогремел взрыв в торговом центре. По предварительной информации, загорелся склад фейерверков и салютов.

Взрыв прогремел около 12:30 по киевскому времени. После него начался пожар.

Возле торгового центра сильное задымление на большой территории, жители близлежащих домов держат окна закрытыми из-за густого дыма.

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АрменияЕреванВзрыв