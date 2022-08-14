У Єревані в результаті вибуху в ТЦ загинула людина

На місці працюють 20 пожежних розрахунків, а також задіяні пожежні сходи і чергує психолог.

За даними видання, під завалами знаходяться люди.

Нагадаємо, сьогодні у Єревані прогримів вибух у торговому центрі. За попередньою інформацією, загорівся склад феєрверків і салютів.

Вибух прогримів близько 12: 30 за київським часом. Після нього почалася пожежа.

Біля торгового центру сильне задимлення на великій території, жителі довколишніх будинків тримають вікна закритими через густий дим.

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