У Єревані протестувальники зірвали прес-конференцію екс-президента Кочаряна

Протестувальники увірвалися в зал готелю, де повинна була пройти прес-конференція за участю колишнього глави держави

В Єревані (Вірменія) люди, які протестують проти звільнення з-під варти колишнього президента Роберта Кочаряна, увірвалися в зал готелю, де повинна була пройти прес-конференція за участю колишнього глави держави. Про це повідомляє Рanarmenian.

Кілька десятків протестувальників зібралися біля будівлі готелю "Еребуні Плаза", де Кочарян повинен був спілкуватися з пресою. Демонстранти прорвали супротив служби безпеки і піднялися до зали на п'ятому поверсі. При цьому вони скандували "Вбивця".

Нагадаємо, суд заарештував Кочаряна 27 липня у зв'язку з розгоном акцій протесту в березні 2008 року. Екс-президента звинувачують у поваленні конституційного ладу Вірменії з застосуванням насильства, а також заволодіння повноваженнями президента Вірменії, парламенту, Конституційного суду або уряду способом, не передбаченим конституцією.

13 серпня Апеляційний суд Вірменії відпустив екс-президента країни на свободу. Як зазначалося, суд задовольнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна про звільнення колишнього президента Вірменії з-під арешту. Адвокат Кочаряна повідомив, що екс-президент скористався своїм правом на недоторканність.