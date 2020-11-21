В Ереване проходит митинг с требованием отставки премьера

Фото: протест в Армении (twitter.com)

В субботу, 21 ноября, в центре Еревана проходит оппозиционный митинг. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

Об этом сообщает News.am.

На площади Свободы собрались несколько сотен человек.

"После отставки Никола Пашиняна парламент должен избрать премьер-министра, сформировать временное правительство национального согласия, которое решит три задачи", - заявил член Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян.

По его словам, временное правительство должно пересмотреть соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, предпринять внеочередные шаги по решению всех проблем, возникших вследствие войны и организовать свободные, справедливые, на равных условиях парламентские выборы.

Ранее полиция пресекла действия граждан, пытавшихся организовать автошествие на площади Республики в Ереване.

Кроме того, правоохранители накануне задерживали и оттесняли протестующих с проезжей части. Некоторые улицы были заблокированы автомобилями.

Напомним, Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Карабахе.

После этого в Ереване начались массовые протесты. Представитель армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян в ходе митинга на площади Свободы в центре Еревана заявил о создании "Комитета национального спасения".