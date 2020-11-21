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У Єревані проходить мітинг з вимогою відставки прем'єра

Єреван, Субота 21 листопада 2020 13:43
У Єревані проходить мітинг з вимогою відставки прем'єра
Фото: протест у Вірменії (twitter.com)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 21 листопада, в центрі Єревану проходить опозиційний мітинг. Демонстранти вимагають відставки прем'єр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна.

Про це повідомляє News.am.

На площі Свободи зібралися кілька сотень людей.

"Після відставки Нікола Пашиняна парламент повинен обрати прем'єр-міністра, сформувати тимчасовий уряд національної згоди, що вирішить три завдання", - заявив член Верховного органу АРФ Дашнакцутюн Ішхан Сагателян.

За його словами, тимчасовий уряд повинен переглянути угоду про перемир'я в Нагірному Карабасі, зробити позачергові кроки по вирішенню всіх проблем, що виникли внаслідок війни і організувати вільні, справедливі, на рівних умовах парламентські вибори.

Раніше поліція припинила дії громадян, намагалися організувати автошествие на площі Республіки в Єревані.

Крім того, правоохоронці напередодні затримували і відтісняли протестувальників з проїжджої частини. Деякі вулиці були заблоковані автомобілями.

Нагадаємо, Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабаху.

Після цього в Єревані почалися масові протести. Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

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