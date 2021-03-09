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В Ереване продолжается протест. Люди окружили здание парламента, начались потасовки

Автор: Андрей Козловский

В столице Армении Ереване продолжаются массовый протест против главы правительства страны Никола Пашиняна. Демонстранты окружили здание Национального Собрания Армении.

Об этом сообщает "Новости Армения".

Единый кандидат в премьеры от оппозиционного "Движения за спасение Родины" Вазген Манукян заявил, что вокруг здания будут разбиты палатки, "чтобы ни один депутат не мог пройти".

"Парламент будет работать только тогда, когда примут достойное решение для нашего народа и государства", - сказал он.

Отмечается, что после того как протестующие приступили к окружению здания, вокруг собрались значительные силы полиции. Начались столкновения между полицейскими и демонстрантами.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как Главный штаб ВС выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства. Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении.

Напомним, администрация Пашиняна заявила, что президент России Владимир Путин поддержал действующего премьера Армении на фоне протестов в стране.

Добавим, Пашинян исключил возможность побега из Армении за попытку военного переворота.

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