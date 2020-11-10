ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Єревані почалися протести після домовленостей про перемир'я в Карабасі

Вівторок 10 листопада 2020 01:25
У Єревані почалися протести після домовленостей про перемир'я в Карабасі
Фото: протест в Єревані (скріншот)
Автор: Инна Собора

У столиці Вірменії Єревані люди вийшли на протест у зв'язку з підписанням домовленостей про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі. Протестувальники увірвалися в будівлю уряду Вірменії.

Відео протестів опублікувало NEWS.am.

На відео можна побачити, як сотні людей увірвалися в будівлю, почавши там розбивати меблі і техніку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі. Сам Пашинян заявив, що "прийняв дуже важке рішення".

Невдовзі з'явився текст документа про припинення війни в Карабаху. Згідно домовленостей, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих позиціях. Крім того, в Карабасі розмістять російських миротворців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Нагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся