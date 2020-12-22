ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Ереване митингующие заблокировали админздания, ставят палатки

Автор: Дмитрий Левицкий

В армянской столице Ереване продолжаются акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна. Митингующие заблокировали правительственные здания и разворачивают палатки на площади Республики.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает армянское агентство news.am.

Участники антиправительственной акции протеста планируют заночевать в центре Еревана, чтобы завтра продолжить митинг. По состоянию на сейчас заблокированными остаются здания правительства, Генеральной прокуратуры и Министерства образования и науки.

"Погода холодная, но мы сильные, мы вместе. Здесь решается вопрос о будущем нашей страны", - сказал один из митингующих, добавив, что они пойдут домой лишь после отставки Пашиняна.

Напомним, сегодня в Ереване возобновились антиправительственные протесты. Митингующие сначала окружили здание правительства, а потом планировали заблокировать прокуратуру. Также часть протестующих находилась на площади Республики.

Кроме того, сегодня оппозиция Армении объявила общенациональную забастовку, назвав ее "решающим днем их борьбы". Оппозиция планирует проводить ежедневные акции неповиновения, пока Пашинян не подаст в отставку.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестАрменияЕреванНикол Пашинян