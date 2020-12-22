ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Єревані мітингувальники заблокували адмінбудівлі, ставлять намети

Автор: Дмитро Левицький

У вірменській столиці Єревані продовжуються акції протесту проти прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. Мітингувальники заблокували урядові будівлі та розгортають намети на площі Республіки.

Популярні новини

Про це повідомляє вірменське агентство news.am.

Учасники антиурядової акції протесту планують заночувати в центрі Єревану, щоб завтра продовжити мітинг. Станом на зараз заблокованими залишаються будівлі уряду, Генеральної прокуратури та Міністерства освіти і науки.

"Погода холодна, але ми сильні, ми разом. Тут вирішується питання про майбутнє нашої країни", - сказав один з мітингувальників, додавши, що вони підуть додому лише після відставки Пашиняна.

Нагадаємо, сьогодні в Єревані поновилися антиурядові протести. Мітингувальники спочатку оточили будівлю уряду, а потім планували заблокувати прокуратуру. Також частина протестувальників перебувала на площі Республіки.

Крім того, сьогодні опозиція Вірменії оголосила загальнонаціональний страйк, назвавши його "вирішальним днем їхньої боротьби". Опозиція планує проводити щоденні акції непокори, поки Пашинян не подасть у відставку.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України протестАрменияЕреванНікол Пашинян