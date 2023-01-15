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У Ердогана заявили, що строк ратифікації вступу Швеції та Фінляндії до НАТО закінчується

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Европа, Неділя 15 січня 2023 11:36
У Ердогана заявили, що строк ратифікації вступу Швеції та Фінляндії до НАТО закінчується Фото: термін ратифікації вступу Швеції та Фінляндії до НАТО закінчується (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Туреччини не залишається часу для ратифікації заявок Швеції та Фінляндії на членство в НАТО до проведення виборів, які очікуються у травні.

Про це заявив речник турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, ратифікація Туреччиною заявок країн залежить від того, наскільки швидко Стокгольм виконає обіцянки щодо боротьби з тероризмом, дані в рамках угоди з Анкарою, попередивши, що це може тривати місяці.

"Стокгольм повністю прихильний до реалізації угоди, яка була підписана минулого року в Мадриді, але країні потрібно ще шість місяців, щоб написати нові закони, які дозволять судовій системі застосовувати нові визначення тероризму", - заявив Калин на прес-конференції у Стамбулі.

Як повідомлялось, держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Фінляндія та Швеція вже готові до вступу до НАТО. Після цього генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що він "цілком впевнений", що ратифікацію заявок Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО буде завершено у 2023 році.

Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.

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