ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Эрдогана заявили, что срок ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает

Новина українською →
Європа, Воскресенье 15 января 2023 11:36
У Эрдогана заявили, что срок ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает Фото: термин ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

У Турции не остается времени для ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО до проведения выборов, которые ожидаются в мае.

Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, ратификация Турцией заявок стран зависит от того, насколько быстро Стокгольм выполнит обещания по борьбе с терроризмом, данные в рамках сделки с Анкарой, предупредив, что это может занять месяцы.

"Стокгольм полностью привержен реализации соглашения, которое было подписано в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма", - заявил Калин на пресс-конференции в Стамбуле.

Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будет завершена в 2023 году.

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Турция Финляндия
NEWS
Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло
Удар РФ по дому в Днепре: количество жертв снова возросло
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам