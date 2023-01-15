У Эрдогана заявили, что срок ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО истекает
У Турции не остается времени для ратификации заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО до проведения выборов, которые ожидаются в мае.
Об этом заявил представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, ратификация Турцией заявок стран зависит от того, насколько быстро Стокгольм выполнит обещания по борьбе с терроризмом, данные в рамках сделки с Анкарой, предупредив, что это может занять месяцы.
"Стокгольм полностью привержен реализации соглашения, которое было подписано в прошлом году в Мадриде, но стране нужно еще шесть месяцев, чтобы написать новые законы, которые позволят судебной системе применять новые определения терроризма", - заявил Калин на пресс-конференции в Стамбуле.
Как сообщалось, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Финляндия и Швеция уже готовы к вступлению в НАТО.
После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что он "совершенно уверен", что ратификация заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО будет завершена в 2023 году.
Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
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