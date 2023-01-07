У Ердогана заявили, що Росія відповідальна за затягування війни проти України

Він розповів, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав обидві сторони до взаємного припинення вогню.

"Це свідчить про те, що війна на сьогодні має тенденцію до того, щоб зайти в глухий кут, і, як ми бачимо, жодна зі сторін не в змозі здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню на полі бою, особливо довкола Запорізької атомної електростанції. Атомна електростанція - це найбільша загроза безпеці для всіх", - розповів Калин.

При цьому, реагуючи на рішення країни-агресора про "різдвяне перемир'я", він зазначив, що саме обстріли росіян затягують війну та ускладнюють будь-який діалог між РФ та Україною, тому Анкара розраховувала, що Україна також погодиться на припинення вогню і буде встановлене тривале перемир'я.

"Але ми продовжуватимемо повторювати ці заклики, розповідаючи про факти на місцях. Зараз жодна зі сторін не готова скласти зброю і сісти за стіл переговорів. І ми стурбовані тим, що побачимо подальшу ескалацію конфлікту в Україні протягом наступних кількох місяців", - додав Калин.