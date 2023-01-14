У Ердогана заявили про намір домагатися "локального припинення вогню" в Україні

Радник президента Туреччини з питань зовнішньої політики Ібрагім Калін заявив, що здається малоймовірним, що ворогуючі сторони готові укласти "всеохоплюючу мирну угоду" в найближчі місяці, тому Анкара готова домагатися "локального припинення вогню" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Hurriyet Daily News .

Ердоган хоче відкрити "гуманітарний коридор" через який поранених внаслідок бойових дій у різних країнах, у тому числі в Україні, будуть транспортувати на лікування до Туреччини.

До того ж турецький президент збирається обговорити створення коридору для поранених в Туреччину з Зеленським та Путіним.

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