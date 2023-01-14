У Эрдогана заявили о намерении добиваться "локального прекращения огня" в Украине

Советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калин заявил, что кажется маловероятным, что враждующие стороны готовы заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы, поэтому Анкара готова добиваться "локального прекращения огня" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet Daily News .

Эрдоган хочет открыть "гуманитарный коридор", через который раненых в результате боевых действий в разных странах, в том числе в Украине, будут транспортировать на лечение в Турцию.

К тому же, турецкий президент собирается обсудить создание коридора для раненых в Турцию с Зеленским и Путиным.

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