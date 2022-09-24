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У Ердогана розповіли, як узгоджували обмін командирів "Азова": спочатку було 15 імен

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Анкара, Субота 24 вересня 2022 11:35
У Ердогана розповіли, як узгоджували обмін командирів "Азова": спочатку було 15 імен Фото: речник президента Туреччини Ібрагім Калин (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Питання обміну полоненими обговорювалося більш як три місяці. Спочатку в списку було 15 імен, але в підсумку вдалося обміняти п’ятьох командирів "Азова".

Про це заявив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Türk.

"Наш президент дуже тепло ставився до цього питання (обміну - ред.), ми близько 3-3,5 місяця обговорювали це питання з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменам. Той список не дійшов до Львова (зустріч президентів - ред.), у самому кінці був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас в безпеці до закінчення війни", - розповів Калин.

За його словами, цей список обговорювався і під час візиту Реджепа Таїпа Ердогана у Львів, а потім про нього йшлося і під час зустрічі турецького лідера з главою Кремля Володимиром Путіним у Самарканді.

Нагадаємо, що в рамках масштабного обміну полоненими з РФ вдалося звільнити 215 українських захисників, серед них 108 бійців "Азову" та 10 іноземців. Росії повернули - кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Всі деталі про те, як відбувся цей обмін - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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