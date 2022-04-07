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У Эрдогана не ожидают прорывов от переговоров между Украиной и РФ в ближайшую неделю-две

Фото: представитель президента Турции Ибрагим Калин (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что не стоит ожидать серьезного прорыва в переговорах между Украиной и РФ в ближайшие пару дней. Там предполагают, что вероятно "движение" будет наблюдаться через неделю, а то и две.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber7.

По его словам, на это повлияли кадры из Бучанского и Бородянского районов, где совершались зверства по отношению к мирному населению.

"Убийство мирных жителей также повлияло на готовность Украины продолжать переговоры. Мы все были возмущены, когда увидели эти фотографии нарушений прав человека и военных преступлений", - сказал Калын.

Он отметил, что в ближайшие несколько дней переговоры не дадут четкого результата.

"Возможно, мы увидим движение снова через неделю-две", - добавил Калин.

Напомним, недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Он добавил, что встреча может пройти на уровне глав МИД.

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