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У Ердогана не очікують проривів від переговорів між Україною та РФ у найближчий тиждень-два

Фото: представник президента Туреччини Ібрагім Калін (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що не варто очікувати серйозного прориву в переговорах між Україною та РФ у найближчі пару днів. Там припускають, що ймовірно "рух" спостерігатиметься за тиждень, а то й два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber7.

За його словами, на це вплинули кадри з Бучанського та Бородянського районів, де вчинялися звірства по відношенню до мирного населення.

"Вбивство мирних жителів також вплинуло на готовність України продовжувати переговори. Ми всі були обурені, коли побачили ці фотографії порушень прав людини та можливих військових злочинів", - сказав Калин.

Він зазначив, що в найближчі кілька днів переговори не дадуть чіткого результату.

"Можливо, ми побачимо рух знову через тиждень-два", - додав Калин.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив надію на новий раунд переговорів між Україною і Росією. Він додав, що зустріч може пройти на рівні глав МЗС.

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