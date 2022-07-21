У Эрдогана назвали дату подписания соглашения по экспорту зерна из Украины

Украина, Россия, ООН и Турция подпишут соглашение о "зерновом коридоре" через Черное море завтра, 22 июля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.
Как сообщили в администрации президента Турции, подписание состоится завтра с участием представителей Украины, России, президента Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Также сообщается, что церемония пройдет в стамбульском Дворце Долмабахче в 16:30. Положительных результатов удалось добиться на встрече военных делегаций.
По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, принято решение о создании координационного центра в Стамбуле, где будут находиться представители сторон.
Напомним, ранее стало известно, как будет проходить экспорт украинского зерна по морю.
Также сообщалось, какие условия выдвигал президент России Владимир Путин для разблокировании украинского экспорта.
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