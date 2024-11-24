Эрдоган встретится с Рютте, чтобы обсудить войну в Украине, - Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит войну в Украине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча состоится в Анкаре 25 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В ходе переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте обсудят также устранение препятствий в оборонных закупках между союзниками по НАТО.
Кроме того, речь пойдет о совместной борьбе военного Альянса с терроризмом, сказал изданию турецкий чиновник.
Отношение Турции к войне в Украине
Турция - член НАТО. Страна осудила российское вторжение, поддерживает территориальную целостность Украины и предоставила Киеву военную поддержку. В частности, недавно Эрдоган заявлял, что Крым должен быть возвращен под контроль Украины.
При этом Турция, черноморский сосед как России, так и Украины, также выступает против санкций Запада против Москвы, с которой она имеет важные оборонные, энергетические и туристические связи.
Кроме того, недавно Эрдоган выступил против решения США разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по России, заявив, что это приведет к дальнейшему разжиганию конфликта.
Интересно и то, что, как писал Bloomberg в феврале, еще до того, как Марк Рютте стал генсеком НАТО, Турция даже рассматривала возможность заблокировать его назначение.
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