Эрдоган о "зерновом коридоре": мы сообщим миру хорошие новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что сегодняшние переговоры в Стамбуле по "зерновому коридору" будут успешными, а стороны подпишут соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Turk .

Глава Турции заявил, что война в Украине привела к мировым колебаниям, но позиции Анкары и ее экономическая стратегия укрепились.

"В то время как украинско-российская война вызвала колебания инфляции из-за роста мировых цен на сырье, наша стратегическая позиция укрепилась. Проблемы в мировой системе производства и снабжения подтвердили правильность экономической программы", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что переговоры в Стамбуле будут иметь позитивные результаты, а "зерновой коридор" в Черном море заработает.

"Чуть позже в Долмабахче (дворец в Стамбуле, - ред.) будут подписаны договоры с участием генерального секретаря ООН, с участием представителей Россия-Украина, о преодолении проблем, связанных с аграрным коридором. С этими подписями мы сообщим миру хорошие новости", - заявил турецкий лидер.