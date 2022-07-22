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Ердоган про "зерновий коридор": ми повідомимо світові хороші новини

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Стамбул, П'ятниця 22 липня 2022 15:11
Ердоган про "зерновий коридор": ми повідомимо світові хороші новини Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що сьогоднішні переговори в Стамбулі щодо "зернового коридору" будуть успішними, а сторони підпишуть угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Turk.

Глава Туреччини заявив, що війна в Україні призвела до світових коливань, але позиції Анкари і її економічна стратегія зміцнилися.

"У той час як українсько-російська війна викликала коливання інфляції через зростання світових цін на сировину, наша стратегічна позиція зміцнилася. Проблеми у світовій системі виробництва і постачання підтвердили правильність економічної програми", - сказав Ердоган.

Він додав, що переговори у Стамбулі матимуть позитивні результати, а "зерновий коридор" в Чорному морі запрацює.

"Трохи пізніше в Долмабахче (палац у Стамбулі, - ред.) будуть підписані договори за участю генерального секретаря ООН, за участю представників Росія-Україна, про подолання проблем, пов'язаних з аграрним коридором. З цими підписами ми повідомимо світові хороші новини", - заявив турецький лідер.

Нагадаємо, що сьогодні у Стамбулі Україна, Росія, Туреччина та ООН повинні підписати угоди з експорту українського зерна.

Раніше в Офісі президента розкрили деталі майбутнього договору.

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