ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США розмістять спостережні пости на кордоні Сирії і Туреччини

Новини » Політика    22.11.2018 - 06:21
США розмістять спостережні пости на кордоні Сирії і Туреччини
Фото: Сирія (flickr.com/Sulafa Khalil)

Сполучені Штати розраховують знизити напруження між Туреччиною і курдськими формуваннями

Пентагон (США) має намір розмістити спостережні пости на кордоні Сирії і Туреччини, щоб уникнути посилення напруги між Туреччиною і курдськими воєнізованими формуваннями. Про це повідомив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Він підкреслив, що спостережні пости будуть чітко позначені, "щоб Туреччина знала, де вони розташовані", і що їх встановлення обговорювалося з Анкарою.

Зазначимо, раніше курди були змушені призупинити участь у антитерористичній операції, що проводилася з вересня,  через обстріли турецької армії.

У листопаді представники "Демократичних сил Сирії" (альянс сирійської опозиції і курдських формувань) заявили про продовження операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Туреччина вважає воєнізовані формування курдів сирійським відгалуженням Курдської робочої партії, яку в країні визнали терористичною.

Нагадаємо, на початку листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що спільне патрулювання сил США з представниками Робочої партії Курдистану в Сирії - неприйнятне.

У Сирії внаслідок авіаударів коаліції загинули щонайменше 40 людей США можуть ввести санкції проти Туреччини через російські системи С-400
Новини України ПентагонТурциякурдыСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся