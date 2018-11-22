США розмістять спостережні пости на кордоні Сирії і Туреччини

Фото: Сирія (flickr.com/Sulafa Khalil)

Сполучені Штати розраховують знизити напруження між Туреччиною і курдськими формуваннями

Пентагон (США) має намір розмістити спостережні пости на кордоні Сирії і Туреччини, щоб уникнути посилення напруги між Туреччиною і курдськими воєнізованими формуваннями. Про це повідомив міністр оборони США Джеймс Меттіс, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Він підкреслив, що спостережні пости будуть чітко позначені, "щоб Туреччина знала, де вони розташовані", і що їх встановлення обговорювалося з Анкарою.

Зазначимо, раніше курди були змушені призупинити участь у антитерористичній операції, що проводилася з вересня, через обстріли турецької армії.

У листопаді представники "Демократичних сил Сирії" (альянс сирійської опозиції і курдських формувань) заявили про продовження операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Туреччина вважає воєнізовані формування курдів сирійським відгалуженням Курдської робочої партії, яку в країні визнали терористичною.

Нагадаємо, на початку листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що спільне патрулювання сил США з представниками Робочої партії Курдистану в Сирії - неприйнятне.