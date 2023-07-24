Ердоган заявив, що Туреччина готова зробити свій внесок для закінчення війни в Україні
Туреччина готова зробити свій внесок у припинення війни РФ проти України, яка триває вже понад 500 днів.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.
"7 липня ми приймали в себе президента України Володимира Зеленського й обговорили з ним питання, що стоять на порядку денному", - йдеться у повідомленні.
За словами Ердогана, він поділився з ним своїми пропозиціями щодо припинення війни, яка триває вже понад 500 днів
"Ми ще раз підкреслили, що готові зробити свій внесок у цю справу", - додав президент Туреччини.
Візит Зеленського до Туреччини
Перебуваючи з офіційним візитом у Чехії президент Зеленський офіційно підтвердив, що планує відвідати Туреччину. Пізніше він розповів про теми, які порушувалися під час розмови з турецьким колегою.
"Зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Дуже важливі переговори. Безпека - і в нашому Чорноморському регіоні, і загалом в Європі. Вдячний за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - написав глава держави.
Пізніше Ердоган заявляв, що завершення війни Росії проти України та настання справедливого миру сприятимуть вступу України до НАТО.
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