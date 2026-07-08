Ердоган заявив, що схиляє Росію до миру в Україні

Про свої зусилля він розповів під час саміту НАТО в Анкарі.

"Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали зв'язку, щоб спрямувати Росію до миру. Щодо війни в Україні, я поділяю бачення миру пана Трампа", - наголосив лідер Туреччини.

Ердоган також додав, що підтримує ініціативу президента США щодо формування переліку пріоритетних потреб України(PURL).

"Нагадую вам, що ми повинні бути повністю солідарними у боротьбі з усіма формами та проявами тероризму", - зауважив турецький лідер.

До слова, під час Парламентського саміту НАТО також порушили тему завершення війни в Україні. На цьому тлі Туреччина закликала до активніших мирних зусиль.

"Як союзник, який може вести переговори з обома сторонами, започатковує процеси, що приносять результати, та завдяки своїй справедливій позиції завоював довіру обох сторін, ми й надалі активно сприятимемо зусиллям з досягнення миру", - заявив Ердоган.