Эрдоган заявил, что склоняет Россию к миру в Украине

Турция использует собственные каналы коммуникации, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.
С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
О своих усилиях он рассказал во время саммита НАТО в Анкаре.
"Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы связи, чтобы склонить Россию в мир. Что касается войны в Украине, я разделяю видение мира господина Трампа", - подчеркнул лидер Турции.
Эрдоган также добавил, что поддерживает инициативу президента США по формированию перечня приоритетных потребностей Украины (PURL).
"Напоминаю вам, что мы должны быть полностью солидарны в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - отметил турецкий лидер.
К слову, во время Парламентского саммита НАТО также подняли тему завершения войны в Украине. На этом фоне Турция призвала к более активным мирным усилиям.
"Как союзник, который может вести переговоры с обеими сторонами, начинает процессы, приносящие результаты, и благодаря своей справедливой позиции завоевал доверие обеих сторон, мы и дальше будем активно содействовать усилиям по достижению мира", - заявил Эрдоган.
Как сообщало ранее РБК-Украина, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова снова стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией.
Он отметил, что дипломатический процесс зашел в тупик, поэтому Турция призывает стороны вернуться к диалогу и подтверждает готовность принять их делегации.