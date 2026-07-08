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Эрдоган заявил, что склоняет Россию к миру в Украине

13:03 08.07.2026 Ср
2 мин
У президента Турции есть собственные методы
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (коллаж)

Турция использует собственные каналы коммуникации, чтобы посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.

С таким заявлением выступил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

О своих усилиях он рассказал во время саммита НАТО в Анкаре.

"Поддерживая Украину, мы также используем наши каналы связи, чтобы склонить Россию в мир. Что касается войны в Украине, я разделяю видение мира господина Трампа", - подчеркнул лидер Турции.

Эрдоган также добавил, что поддерживает инициативу президента США по формированию перечня приоритетных потребностей Украины (PURL).

"Напоминаю вам, что мы должны быть полностью солидарны в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - отметил турецкий лидер.

К слову, во время Парламентского саммита НАТО также подняли тему завершения войны в Украине. На этом фоне Турция призвала к более активным мирным усилиям.

"Как союзник, который может вести переговоры с обеими сторонами, начинает процессы, приносящие результаты, и благодаря своей справедливой позиции завоевал доверие обеих сторон, мы и дальше будем активно содействовать усилиям по достижению мира", - заявил Эрдоган.

Как сообщало ранее РБК-Украина, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова снова стать площадкой для переговоров между Украиной и Россией.

Он отметил, что дипломатический процесс зашел в тупик, поэтому Турция призывает стороны вернуться к диалогу и подтверждает готовность принять их делегации.

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