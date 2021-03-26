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Эрдоган заявил, что вакцинация в Турции может завершиться в мае-июне

Автор: Андрей Василюк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что процесс вакцинации от коронавирусной болезни в стране завершится в мае-июне 2021 года. Анкара ожидает крупной поставки вакцин из Китая.

Об этом заявил Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает агентство Анадолу и APA.

"Мы думаем, что этот процесс (вакцинации - ред.) завершится в мае-июне, и мы сможем более комфортно войти в летний сезон", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция ждет из Китая 50 миллионов доз вакцины, а из Германии доставлено 1,5 млн доз вакцины BioNTech. "Продолжаются переговоры и с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще более улучшится", - сказал Эрдоган.

Напомним, в начале марта в провинциях Турции с низким и средним уровнем риска заражения коронавирусом отменили комендантский час по выходным дням.

Как заявил лидер Турции, в провинциях с высоким уровнем риска заражения COVID-19 комендантский час "продлится некоторое время".

Он также добавил, что в провинциях с низким и средним уровнем риска возобновляется очное обучение, в том числе в средних и старших классах школ.

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