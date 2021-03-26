Эрдоган заявил, что вакцинация в Турции может завершиться в мае-июне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что процесс вакцинации от коронавирусной болезни в стране завершится в мае-июне 2021 года. Анкара ожидает крупной поставки вакцин из Китая.

Об этом заявил Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, передает агентство Анадолу и APA .

"Мы думаем, что этот процесс (вакцинации - ред.) завершится в мае-июне, и мы сможем более комфортно войти в летний сезон", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция ждет из Китая 50 миллионов доз вакцины, а из Германии доставлено 1,5 млн доз вакцины BioNTech. "Продолжаются переговоры и с российской стороной. Как только вакцина прибудет и из России, ситуация в стране еще более улучшится", - сказал Эрдоган.