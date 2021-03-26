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Ердоган заявив, що вакцинація в Туреччині може завершитися в травні-червні

Автор: Андрій Василюк

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сподівається, що процес вакцинації від коронавірусної хвороби в країні завершиться в травні-червні 2021 року. Анкара чекає великої поставки вакцин з Китаю.

Про це заявив Ердоган в бесіді з журналістами після п'ятничної молитви в Стамбулі, передає агентство Анадолу та APA.

"Ми думаємо, що цей процес (вакцинації - ред.) завершиться в травні-червні, і ми зможемо більш комфортно увійти в літній сезон", - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина чекає з Китаю 50 мільйонів доз вакцини, а з Німеччини доставлено 1,5 млн доз вакцини BioNTech. "Тривають переговори й з російською стороною. Щойно вакцина прибуде і з Росії, ситуація в країні ще більше покращиться", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, на початку березня в провінціях Туреччини з низьким і середнім рівнем ризику зараження коронавірусом скасували комендантську годину по вихідних днях.

Як заявив лідер Туреччини, в провінціях з високим рівнем ризику зараження COVID-19 комендантська година "триватиме деякий час".

Він також додав, що в провінціях з низьким і середнім рівнем ризику поновлюється очне навчання, в тому числі в середніх і старших класах шкіл.

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