Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не станет закрывать границу для беженцев из Сирии, несмотря на давление Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган напомнил, что на греческо-турецкой границе находятся тысячи сирийских мигрантов. По словам турецкого президента, отношение к беженцам со стороны греческих пограничников ничем не отличается от действий нацистов во время Второй мировой войны.

"Мы не думаем закрывать границу. Наше предложение Греции - открыть ворота. Эти люди не останутся в Греции. Пусть они перейдут из Греции в другие европейские страны", - заявил турецкий президент.

Фото: сирийские беженцы на границе с Грецией (twitter.comI/RRefugeesInTR, /abdbozkurt)

Напомним, из-за обстрелов в сирийском Идлибе Турция открыла свои границы с Евросоюзом. В направлении ЕС хлынули более 70 тыс. мигрантов из Сирии. Евросоюз усилил греческо-турецкую границу военными кораблями и дополнительными силами пограничной охраны.

К слову, греческие пограничники уже сообщили об аресте 52 беженцев. В ответ Турция обвинила Грецию в нарушении прав человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, в связи с миграционным кризисом, в Стамбул на следующей неделе приедут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.