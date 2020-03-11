Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев

Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Турецкий президент призвал Грецию впустить беженцев из Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не станет закрывать границу для беженцев из Сирии, несмотря на давление Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган напомнил, что на греческо-турецкой границе находятся тысячи сирийских мигрантов. По словам турецкого президента, отношение к беженцам со стороны греческих пограничников ничем не отличается от действий нацистов во время Второй мировой войны.

"Мы не думаем закрывать границу. Наше предложение Греции - открыть ворота. Эти люди не останутся в Греции. Пусть они перейдут из Греции в другие европейские страны", - заявил турецкий президент.

Фото: сирийские беженцы на границе с Грецией (twitter.comI/RRefugeesInTR, /abdbozkurt)

Напомним, из-за обстрелов в сирийском Идлибе Турция открыла свои границы с Евросоюзом. В направлении ЕС хлынули более 70 тыс. мигрантов из Сирии. Евросоюз усилил греческо-турецкую границу военными кораблями и дополнительными силами пограничной охраны.

К слову, греческие пограничники уже сообщили об аресте 52 беженцев. В ответ Турция обвинила Грецию в нарушении прав человека.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, в связи с миграционным кризисом, в Стамбул на следующей неделе приедут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.