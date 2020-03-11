Ердоган заявив, що Туреччина не закриє кордони з ЄС для біженців

Фото: Реджеп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Турецький президент закликав Грецію впустити біженців з Сирії

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не стане закривати кордон для біженців із Сирії, попри тиск Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган нагадав, що на грецько-турецькому кордоні знаходяться тисячі сирійських мігрантів. За словами турецького президента, ставлення до біженців з боку грецьких прикордонників нічим не відрізняється від дій нацистів під час Другої світової війни.

"Ми не думаємо закривати кордон. Наша пропозиція Греції - відкрити ворота. Ці люди не залишаться в Греції. Нехай вони перейдуть з Греції в інші європейські країни", - заявив турецький президент.

Фото: сирійські біженці на кордоні з Грецією (twitter.comI/RRefugeesInTR, /abdbozkurt)

Нагадаємо, через обстріли в сирійському Ідлібі Туреччина відкрила свої кордони з Євросоюзом. У напрямку ЄС хлинули понад 70 тис. мігрантів із Сирії. Євросоюз посилив грецько-турецький кордон військовими кораблями та додатковими силами прикордонної охорони.

Зазначимо, що грецькі прикордонники повідомили про арешт 52 біженців. У відповідь Туреччина звинуватила Грецію у порушенні прав людини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, у зв'язку з міграційною кризою, до Стамбулу наступного тижня приїдуть президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.