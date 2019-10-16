ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ердоган заявив Трампу, що ніколи не припинить вогонь у Сирії

Новини » Політика    16.10.2019 - 06:50
Ердоган заявив Трампу, що ніколи не припинить вогонь у Сирії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Туреччина не турбується про санкції США

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив президенту США Дональду Трампу, що Туреччина ніколи не оголосить про припинення вогню в північно-східній Сирії і не буде вести переговори з курдськими силами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Розмовляючи з журналістами у вівторок Ердоган сказав, що наступ буде тривати до тих пір, поки не досягне своїх цілей, і додав, що він не турбується про санкції.

"Вони кажуть "оголосити припинення вогню". Ми ніколи не оголосимо про припинення вогню. Вони змушують нас припинити операцію. Вони оголошують санкції. Наша мета зрозуміла. Ми не турбуємося про якісь санкції", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини заявив, що сказав Трампу по телефону на початку цього тижня, що він повинен відправити делегацію США в Анкару, щоб обговорити їхні вимоги і спробувати досягти угоди. У вівторок Білий дім заявив, що в четвер віце-президент Майк Пенс зустрінеться з Ердоганом в Анкарі.

Раніше повідомлялося, що Трамп розмовляв по телефону з Ердоганом і закликав його до негайного припинення вогню в Сирії.

РБК-Україна писало, що представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.

У Німеччині побилися курдські і турецькі мігранти з-за військової операції Ердогана Країни ЄС призупиняють експорт зброї в Туреччину
Новини України ТурцияСиріяДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся