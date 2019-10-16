Ердоган заявив Трампу, що ніколи не припинить вогонь у Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Туреччина не турбується про санкції США

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив президенту США Дональду Трампу, що Туреччина ніколи не оголосить про припинення вогню в північно-східній Сирії і не буде вести переговори з курдськими силами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Розмовляючи з журналістами у вівторок Ердоган сказав, що наступ буде тривати до тих пір, поки не досягне своїх цілей, і додав, що він не турбується про санкції.

"Вони кажуть "оголосити припинення вогню". Ми ніколи не оголосимо про припинення вогню. Вони змушують нас припинити операцію. Вони оголошують санкції. Наша мета зрозуміла. Ми не турбуємося про якісь санкції", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини заявив, що сказав Трампу по телефону на початку цього тижня, що він повинен відправити делегацію США в Анкару, щоб обговорити їхні вимоги і спробувати досягти угоди. У вівторок Білий дім заявив, що в четвер віце-президент Майк Пенс зустрінеться з Ердоганом в Анкарі.

Раніше повідомлялося, що Трамп розмовляв по телефону з Ердоганом і закликав його до негайного припинення вогню в Сирії.

РБК-Україна писало, що представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Туреччина не має наміру припиняти проведення військової операції в Сирії до тих пір, поки військові республіки не досягнуть поставлених завдань.