Эрдоган заявил, что Трамп может отказаться от планов о санкциях против Турции

Фото: Эрдоган (Stringer/Getty Images)

Причиной санкций является покупка Турцией ракетных систем у Москвы

Президент США Дональд Трамп имеет полномочия отказаться от санкций в отношении Турции за закупку российских систем противовоздушной обороны С-400. Об этом заявил в воскресенье президент Тайип Эрдоган, передает РБ-Украина со ссылкой на Reuters.

Эрдоган считает, что Трамп должен найти "золотую середину" в споре. Комментарии Эрдогана прозвучали через два дня после того, как Турция приняла поставку первой партии передовых российских компонентов системы ПРО С-400, несмотря на предупреждения Вашингтона о том, что этот шаг вызовет санкции США.

Трамп выразил сочувствие позиции Турции, когда он встретился с Эрдоганом на саммите G20 в Японии в прошлом месяце, заявив, что Анкара купила S-400 у Москвы, потому что предыдущая администрация США не продавала ей ракеты Patriot.

Эрдоган сказал, что Турция по-прежнему хочет покупать системы Patriot у Вашингтона, и обе страны должны стремиться увеличить объем торговли и работать над "комплексным оборонным сотрудничеством".

Напомним, в НАТО уже выразили обеспокоеность из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.